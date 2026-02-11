Como, Ludi: "Volevamo Vergara a luglio, ma Manna ci disse che non lo avrebbero dato"
Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, svelando di aver seguito a lungo la rivelazione Vergara, peraltro in gol ieri proprio contro i lacustri: "Lo volevamo a luglio e anche l’anno scorso, ma Giovanni Manna è stato molto onesto nel dirci che voleva farlo crescere nel Napoli. Noi lo conosciamo e seguiamo da tempo, abbiamo approcciato a Vergara nelle ultime due stagioni. Volevamo acquistarlo a titolo definitivo, sì, perché noi lavoriamo così”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
