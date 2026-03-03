Live TMW Como, Butez: "Ho visto cosa ha detto Deschamps, Mondiale sogno che ho da piccolo"

Jean Butez, portiere del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro l'Inter nel primo round di semifinale di Coppa Italia: "Per me è stata una partita molto difficile, mentalmente era difficile essere pronto per tutta la durata del match e alla fine ho fatto solo due parate. Se devo parlare per la squadra, abbiamo imparato e preso maturità da questa partita al di là del 4-0. Noi e l'allenatore siamo cresciuti, siamo più maturi".

Sei sempre molto tranquillo quando giochi.

"Il lavoro fa tutto, siamo pronti ad affrontare con calma e serenità ogni tipo di pressino di gioco".

TMW - Quanto speri che Deschamps ti chiami al Mondiale?

"Sì, lo so, ho visto anche le parole di Deschamps. Ho questo sogno fin da piccolo, è una cosa molto diversa dal Como ma non penso molto a questo. Io faccio il mio lavoro a Como, poi quando ci sarà la selezione con la Francia spero di esserci".

Come si parla del Como in Francia?

"Sì, si parla della squadra, anche bene. È un calcio moderno, con energia e molto giovane, con un allenatore moderno e da idee innovative. Non lo so cos'altro aggiungano in Francia".

