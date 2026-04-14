TMW Como ko, Spalletti sorride: è cambiata la corsa Champions. Juve quarta, i calendari a confronto

Entra il Napoli, esce l’Atalanta, sorride la Juventus. La 32ª giornata del campionato di Serie A può sintetizzarsi così, per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Il 4-3 dell’Inter in quel di Como fa sì che i bianconeri di Luciano Spalletti siano ora quarti, con buone possibilità di riprendere il Milan terzo e persino il Napoli secondo.

Difficile che gli azzurri di Antonio Conte vengano davvero risucchiati, ma a oggi hanno otto punti di vantaggio sul Como quinto e nove di ritardo dall’Inter prima: se vengono inseriti nella corsa scudetto, è giusto farlo anche in quella alla Champions League. Turno negativo per i lariani, tutto sommato positivo per la Roma. La Dea, invece, scivola a -7 dal quarto posto, con lo svantaggio negli scontri diretti e due squadre di mezzo: per il quarto posto non è infatti previsto lo spareggio in caso di arrivo a pari punti.

I calendari a confronto di Napoli, Milan, Como, Juventus, Roma e Atalanta per le ultime giornate:

2. NAPOLI 66 punti

33ª giornata, Napoli - Lazio

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

3. MILAN 63 punti

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

4. JUVENTUS 60

33ª giornata, Juventus - Bologna

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Juventus - Hellas Verona

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

5. COMO 58

33ª giornata, Sassuolo - Como

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

6. ROMA 57

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Bologna - Roma

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

7. ATALANTA 53

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Atalanta - Bologna

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta