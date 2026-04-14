Buongiorno, tocco di mano non punibile in Parma-Napoli. Le parole di Tommasi a Open VAR

I casi di Como-Inter, ma non solo. A Open Var su DAZN si analizza gli episodi arbitrarli della 32^ giornata di Serie A, con Dino Tommasi - componente della CAN -, che si sofferma anche sul tocco di mano di Buongiorno in Parma-Napoli (1-1).

Dal campo, si sente l'arbitro Di Bello sicuro: "Gliela ha calciata addosso il compagno, Buongiorno non fa movimento. Non è mai punibile". Tommasi conferma: "L'auto-giocata o il passaggio di un compagno, a meno che non ci sia un secondo movimento, proprio come dice bene Di Bello in campo, è omologata a tutte le federazioni. Di Bello è anche un ottimo varista, ci rappresenterà negli Stati Uniti ai Mondiale. Quindi Di Bello la vede e la valuta perfettamente in campo, la spiega subito bene e la decisione è corretta. Avallata giustamente da Abisso al VAR. In pochissimi secondo viene risolta una situazione tecnica di facile lettura a livello arbitrale e calcistico.

"Se ci fosse stato un cross o un passaggio di un avversario, il difensore sarebbe stato punito perché copriva uno spazio ulteriore e 'faceva se stesso più grande'. Ma in questo caso no: Buongiorno tenta il passaggio per il portiere e accidentalmente tocca il pallone con il braccio dopo il passaggio del compagno", conclude Tommasi.