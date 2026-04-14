Focus TMW Serie A, i migliori 5 difensori dopo 32 giornate: chi può prendere Dimarco?

Resta immutata la classifica dei migliori difensori di Serie A, dopo 32 giornate. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (30)

2. Gleison Bremer (Juventus) 6.45 (20)

3. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.33 (23)

4. Alessandro Bastoni (Inter) 6.27 (26)

5. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.27 (26)

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SERIE A - 32ª GIORNATA

Roma - Pisa 3-0

3', 43' e 52' Malen

Cagliari - Cremonese 1-0

63' Esposito

Torino - Hellas Verona 2-1

6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)

Milan-Udinese 0-3

27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta

Atalanta - Juventus 0-1

48' Boga

Genoa - Sassuolo 2-1

18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban

Parma - Napoli 1-1

1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)

Bologna - Lecce 2-0

26' Freuler, 90' + 2 Orsolini

Como - Inter 3-4

36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)

Fiorentina - Lazio 1-0

28' Gosens

CLASSIFICA

1. Inter 75

2. Napoli 66

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58

6. Roma 57

7. Atalanta 53

8. Bologna 48

9. Lazio 44

10. Udinese 43

11. Sassuolo 42

12. Torino 39

13. Genoa 36

14. Parma 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 33

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Paz e Douvikas (Como)

10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)