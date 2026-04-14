Open VAR promuove Fabbri dopo Fiorentina-Lazio. E su Noslin: "Corretto il cartellino giallo"

Per quanto riguarda il tocco di braccio di Gatti su cross di Raspadori in Atalanta-Juventus, per Dino Tommasi è giusto non concedere il rigore. Il componente della CAN, presente a Open VAR su DAZN per commentare i principali episodi arbitrali della 32^ giornata di campionato, approva la decisione dell'arbitro Maresca: "Ottima decisione. Il braccio non va verso il pallone, non è largo. Anzi, l'attitudine del difendente è quella di togliere il braccio".

Spazio anche al contatto Mandragora-Noslin durante Fiorentina-Lazio, terminata 1-0 nel posticipo del lunedì. L'arbitro Fabbri è richiamato al VAR dopo il contatto in area di rigore viola tra i due calciatori, per cui inizialmente ammonisce il laziale per simulazione. Dalla sala VAR di Lissone, Paterna e l'Avar Aureliano hanno un'idea diversa ma alla revisione al monitor, Fabbri conferma la sua decisione. Tommasi sottolinea: "Fabbri è stato bravo e risoluto, ha arbitrato molto bene. Decisione corretta, è posizionato bene. Ammonisce per simulazione Noslin, scelta giusta per chiara accentuazione del contatto. Avremmo preferito non fosse stato richiamato, noi diamo indicazione di lasciare l'analisi al VAR, che è lì per sciogliere le situazioni più dubbie e poi a supporto l'AVAR in un secondo momento eventualmente".