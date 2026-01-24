Live TMW Como, Kuhn esce allo scoperto: "Vogliamo andare in Europa, è il nostro obiettivo"

Nicolas Kuhn, autore del primo gol in campionato, è arrivato in conferenza stampa dopo il 6-0 sul Torino per commentarlo. Diretta testuale a cura di TMW: "Finalmente sono qui a parlarvi del mio gol. Penso sia stato un gol speciale, sono molto contento di aver segnato dopo questo inizio di stagione. Caqueret mi ha dato una bella palla e per me è usuale fare l'uno contro uno. Ho visto l'angolo e ho calciato, sono contento".

Quanto cambia la Serie A?

"Sì, è un campionato differente il campionato scozzese. Qui si segnano uno o due gol. Oggi è un'eccezione. Qui si difende in un modo differente, si difendono in modo forte. Noi stiamo segnando tanto, per me spero che sia solo l'inizio".

Questa può essere la tua svolta qui?

"Ho avuto degli infortuni nella pre-stagione, non ero al top. Non è stato facile né l'inizio che avrei sperato, se questo può essere un nuovo inizio... speriamo".

TMW - Come ti senti in questo Como? Qual è il tuo obiettivo?

"Sì, l'ho detto prima. C'è molta competizione ma è buona, ci fa mantenere alto il livello. Noi vogliamo andare in Europa, è il nostro obiettivo. Io conosco le mie qualità, sto bene anche fisicamente. Chiaro, se vedete la classifica, rimaniamo umili ma certamente se si sta lassù il nostro obiettivo è quello".

18.08 - Finisce la conferenza stampa.