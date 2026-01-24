Como, ma che gioiello di Kuhn: prodezza a giro di mancino, 5-0 calato al Torino

Nicolas Kuhn cala il pokerissimo ai danni del Torino! Il Como gioca a meraviglia, i granata sono troppo scossi per reagire e dalla sua mattonella sull'esterno destro il tedesco rientra e calcia a giro: primo centro stagionale dell'ex Celtic e 5-0 dei lariani.

