Como, lesione al bicipite femorale per Addai: la prognosi verrà definita nei prossimi giorni
Tegola in casa Como, con Jayden Addai che ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Questo il comunicato del club lariano: "A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra.
L’atleta ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica".
