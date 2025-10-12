Infortunio Addai, Fabregas trema. Chance Nico Paz-Argentina: Como, il punto sui nazionali

Mentre Cesc Fabregas lavora al centro sportivo di Mozzate con i giocatori rimanenti, in sedute intensive insieme e contro la Primavera di casa, ben 10 giocatori del Como sono sparsi in giro per il mondo. Ciascuno ha risposto alle telefonate delle rispettive Nazionali, impegnate nella finestra delle partite di ottobre. Ma come stanno procedendo le avventure lontano dalle rive del Lago, prima della ripresa del campionato?

Le note dolenti

Partiamo dalla notizia più dolorosa, l'infortunio di Jayden Addai. L'esterno offensivo ha raggiunto l'Olanda Under 21 per la prima volta in carriera e ha esordito titolare contro la Bosnia-Erzegovina, ma dopo appena 22 minuti di gioco ha dovuto lasciare il campo per un problema al bicipite femorale. Guaio fisico che lo ha costretto a lasciare il ritiro e fare ritorno a casa, dove verrà valutato attentamente dallo staff medico del Como. In questo senso le scelte sugli esterni si restringono perché rimane il solo Kuhn (Diao infortunato, Jesus Rodriguez squalificato). Martin Baturina invece non riesce a spiccare il volo nemmeno con la Croazia: zero spazio fin qui con il CT Dalic, che preferisce i vari Sucic, Modric, Pasalic e non solo. Infine Tasos Douvikas, centravanti per 90 minuti in panchina nell'amichevole contro la Scozia e già poco soddisfatto del suo impiego nella scorsa pausa nazionali.

Tra conferme e novità

Arriviamo al punto focale, Nico Paz. Finora aveva sempre pazientato, in attesa di minuti preziosi con l'Argentina e nel rispetto dei grandi campioni in rosa che nella stragrande maggioranza hanno trionfato al Mondiale 2022. Stavolta, nell'amichevole contro il Venezuela, il '10' del Como si è preso la maglia da titolare e ha disputato un'intera partita, senza mai essere sostituto e seguendo i consigli del CT Scaloni. Grande upgrade per Alex Valle, già certezza insostituibile della Spagna U21, con il compagno di squadra Ramon reduce da un'oretta di gioco contro la Norvegia. Nella Nazionale maggiore, invece, Jesus Rodriguez.... ma al rientro dovrà scontare ancora due turni di squalifica. Vojvoda invece cerca di ritrovare lucidità e il top della condizione con il Kosovo (0-0 contro la Slovenia), chiudendo in bellezza con Posch versione bomber: 2 gol nella goleada inferta dalla sua Austria a San Marino, tanta fiducia e spensieratezza dopo l'avvio positivo in stagione con il Como.