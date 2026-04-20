Como, Ludi: "I traguardi sembravano impossibili, oggi ce li godiamo ma non poniamo limiti al futuro"

Intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con l'Inter, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, ha parlato anche della crescita del club da quando ricopre il ruolo di direttore sportivo.

"Nel 2019 quando Suwarso parlava di traguardi difficili da identificare sembrava impossibile poterli realizzare. Oggi ci godiamo questo momento, ma abbiamo la stessa voglia di continuare a crescere. Lavorando con Suwarso e con la proprietà non conosco il limite, allo stesso tempo è giusto guardarsi indietro per vedere il percorso e dare più valore a quello che sei. A volte quando gli eventi ci coinvolgono è sano guardarsi indietro, perché ci indica la direzione. E' motivo di orgoglio e di carica per fare un ulteriore step".

C'è stata una crescita nel corso della stagione che domani si vedrà, alla 4^ dell'anno contro l'Inter?

"La crescita è evidente dal percorso in Serie A. Abbiamo fatto gare importanti con l'Inter, con la Juve, con la Roma, col Milan. C'è voglia di confrontarsi a testa alta, senza paura, con la voglia di poter determinare. Dobbiamo ancora fare un risultato importante con l'Inter ma la prestazione di qualche settimana fa è stata una delle più importanti di questo percorso".