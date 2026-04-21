Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, DAVIDE IN BILICO, NAPOLI, DA SCRIVERE IL FUTURO DI CONTE. LAZIO, GILA E I RUMORS SUL NAPOLI. GENOA, BALDANZI E UNA POSSIBILE PERMANENZA. ROMA, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU GASPERINI

GENOA

Tommaso Baldanzi è stato decisivo nella vittoria in rimonta del Genoa sul Pisa: ha fornito l’assist per il pareggio di Ekhator e si è procurato il rigore del sorpasso trasformato da Colombo, confermandosi protagonista assoluto della gara. Daniele De Rossi ne ha esaltato la prestazione, sottolineandone la crescita e l’importanza di una continuità di impiego per valorizzarne le qualità. Arrivato al Genoa nell’ultima finestra di mercato dopo aver trovato poco spazio in precedenza, Baldanzi ha ritrovato proprio De Rossi, allenatore che ha sempre creduto in lui e lo ha voluto fortemente. Il tecnico ha ribadito come il giocatore debba restare in un contesto che gli permetta di giocare con regolarità e dimostrare il suo valore. Il Genoa sembra intenzionato a puntare su di lui anche per il futuro: esiste un diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni e la volontà del club è quella di trattenerlo, mantenendo l’ossatura della squadra che ha raggiunto la salvezza con anticipo dopo una stagione iniziata in salita.

HELLAS VERONA

Quello che sembrava l'inizio di un addio annunciato si è trasformato, nelle ultime ore, in una partita apertissima. La proprietà dell'Hellas Verona, attraverso il fondo Presidio Investors, ha sorpreso gli addetti ai lavori mettendo sul piatto una proposta di rinnovo triennale per il direttore sportivo Sean Sogliano. Nonostante l'offerta allettante, Sogliano si trova in una fase di riflessione. Il nodo non è economico, ma progettuale: il DS chiede risposte chiare sulla competitività della squadra. L'obiettivo è passare da stagioni vissute sul filo del rasoio a una programmazione più solida. Se dovesse restare, Sogliano otterrebbe pieni poteri e ampi margini di manovra sulla costruzione della rosa, diventando l'unico vero riferimento dell'area tecnica. Il countdown è iniziato: la decisione finale arriverà entro una decina di giorni. Sullo sfondo restano gli interessi di club come Torino e Napoli, che hanno già effettuato sondaggi esplorativi. La partita tra Sogliano e il Verona entra ufficialmente nel vivo: restare per aprire un ciclo o salutare da vincente dopo l'ennesimo miracolo salvezza?

INTER

Il Barcellona spinge per Alessandro Bastoni (Inter). I catalani hanno già sondato l'entourage del centrale, ma non ci sono contatti diretti tra i club. L'Inter parte da 70-80 milioni: cifra che il Barcellona non vuole spendere. Possibili contropartite tecniche: Gerard Martin (ritenuto incedibile dai blaugrana), Roony Bardghji (20 anni, svedese, grande potenziale) o Aron Yaakobishvili (portiere ungherese 2006, in prestito all'Andorra). Piero Ausilio (ds Inter) a TMW: Bastoni ha contratto con l'Inter e non vede situazioni che suggeriscono una sua partenza. "Siamo contenti di Bastoni, sono sicuro che darà ancora tanto. Se c'è interesse, che chiamino direttamente: non serve parlare dai giornali".

JUVENTUS

Il futuro di Jonathan David alla Juventus resta incerto: il rendimento non ha convinto pienamente e, davanti a un’offerta intorno ai 20 milioni, il club potrebbe anche valutare la cessione. Tuttavia, con Openda in uscita e Vlahovic ancora in trattativa per il rinnovo, i bianconeri non possono permettersi di rivoluzionare completamente l’attacco, motivo per cui la sua permanenza resta un’opzione concreta. Sullo sfondo, l’interesse di club francesi e la possibilità di inserirlo in operazioni di mercato. Intanto, sul campo, David ha lasciato il segno segnando contro il Bologna dopo appena 89 secondi, il gol più veloce della Juventus in casa in Serie A negli ultimi anni. Una rete che aggiorna il suo bottino stagionale, pur in una stagione altalenante, e che mantiene aperto il dibattito sul suo futuro, con l’obiettivo immediato di contribuire alla qualificazione in Champions League.

La Juventus pianifica l'estate: ritiro a Herzogenaurach (Germania) come negli ultimi anni, poi tournée in Australia per amichevoli contro Inter e Palermo (8 e 11 agosto). Luciano Spalletti potrebbe sfruttare l'occasione per valutare talenti della Next Gen. I profili monitorati: Gil Puche (difensore), Adin Licina (arrivato dal Bayern a gennaio, già in gol), David Puczka (polacco 2005, 10 gol e 5 assist stagionali) e Destiny Elimoghale (classe 2009, promettente ma con andamento altalenante).

LAZIO

Mario Gila non si muove dalla Capitale. Il suo agente, Alejandro Camano, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per spegnere i rumors di mercato, in particolare quelli legati al Napoli. Nonostante l'apprezzamento per la città partenopea, Camano è stato categorico: "Mario è un calciatore della Lazio e ha la testa solo agli obiettivi biancocelesti, a partire dalla Coppa Italia". Il difensore spagnolo, pilastro della retroguardia di Baroni, ha ancora un contratto a lungo termine (scadenza 2027) che l'entourage intende rispettare pienamente. Smentiti inoltre i contatti con altri club: "Non ho parlato con nessuno. Chi vuole Gila deve prima rivolgersi alla Lazio, unica proprietaria del cartellino".

NAPOLI

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è diventato un tema centrale dopo le recenti dichiarazioni del tecnico, che si è detto lusingato da un possibile ritorno in Nazionale: "Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione". Nonostante l'apertura, l'allenatore ha ribadito di avere ancora un anno di contratto e di voler incontrare De Laurentiis a fine stagione. Conte non nasconde il fascino di tornare a rappresentare l'Italia, pur sottolineando che per ora si tratta solo di "voci mediatiche" e che il suo focus resta il Napoli. Esiste un divario netto tra l'attuale ingaggio al Napoli (6,5 milioni di euro + 2,5 di bonus Champions) e quello standard di un CT, che si aggira intorno ai 3 milioni. In passato, Conte arrivò a 4,5 milioni grazie all'intervento degli sponsor, opzione oggi più complessa. Con la qualificazione in Champions League ottenuta con largo anticipo, la posizione di Conte è solida. Tuttavia, affrontare l'ultima stagione a scadenza di contratto potrebbe creare instabilità in un ambiente già segnato da recenti "scossoni".

ROMA

Il futuro di Gian Piero Gasperini alla Roma resta incerto, tra polemiche recenti e un finale di stagione ancora da completare. L’allenatore ha evitato di alimentare le tensioni, rimandando ogni decisione a fine campionato, con l’obiettivo di concentrarsi sul raggiungimento del traguardo sportivo. La sua eventuale permanenza sarebbe legata a precise garanzie richieste alla proprietà: un mercato ambizioso per rafforzare la squadra, un cambio nella direzione sportiva, l’assenza di rapporti con Claudio Ranieri e maggiore fiducia nel suo progetto, inclusa autonomia nelle scelte dello staff.

Davide Frattesi può lasciare l’Inter: arrivato nel 2023, non è mai riuscito a diventare titolare fisso e, nonostante un contratto lungo, il club è disposto a cederlo per fare cassa. Tra le squadre interessate c’è la Roma, che lo segue da tempo ma in passato si è fermata davanti alle richieste economiche dell’Inter. Per i giallorossi, Frattesi rappresenterebbe una risorsa importante sia sul piano tecnico sia per le liste UEFA, essendo cresciuto nel vivaio del club.

ROMANIA, IL DOPO LUCESCU PORTA IL NOME DI GHEORGHE HAGI. BOURNEMOUTH, SCELTO IL TECNICO PER LA PROSSIMA STAGIONE. REAL MADRID, CAMAVINGA VUOLE RIMANERE

NAZIONALI

La Romania ha un nuovo commissario tecnico ed è Gheorghe Hagi. Il più grande calciatore della storia del Paese di sempre, già allenatore della Nazionale nel 2001, ha raccolto il testimone lasciato da Mircea Lucescu - fino al 2 aprile scorso sulla panchina - scomparso il 7 aprile. Come riferito tramite comunicato ufficiale dalla Federcalcio rumena, da oggi il tecnico di 61 anni sarà al timone dei Tricolorii, dopo aver firmato un accordo per i prossimi 4 anni, con la missione di riportare la Selezione nell'élite del calcio mondiale.

PREMIER LEAGUE

Marco Rose sarà l'allenatore del Bournemouth al termine della stagione, quando l'attuale tecnico Andoni Iraola lascerà le redini della squadra. Arrivato anche il comunicato del club dopo che negli scorsi giorni la stampa britannica aveva annunciato l'accordo trovato fra le parti. Rose inizierà a lavorare in estate.

LALIGA

Eduardo Camavinga sceglie di restare e rispondere sul campo. Il centrocampista del Real Madrid è stato contestato nelle ultime settimane per prestazioni altalenanti e l'espulsione nei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, che ha amplificato le voci di una possibile cessione estiva (soprattutto verso la Premier League). Tuttavia, Camavinga ha intenzione di rivalutarsi e conquistarsi un ruolo centrale nel progetto madridista. L'allenatore Álvaro Arbeloa lo sostiene pubblicamente: "Ha tutta la mia fiducia, quella del club e l'affetto dei tifosi. Spero resti con noi ancora per molti anni".