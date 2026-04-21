Udinese, l'ex Di Michele: "Davis è insostituibile. Zaniolo meritava di tornare in nazionale"

L'ex attaccante dell'Udinese David Di Michele è stato ospite della trasmissione Udinese Tonight su TV12. Queste le sue parole raccolte da Tuttoudinese.it: "L'Udinese sta facendo molto bene, qualche rammarico c'è perché in qualche partita non sono riusciti a raccogliere quello che hanno seminato. La mancanza di Davis è determinante perché è insostituibile e ne risentono soprattutto Zaniolo e Atta. Buksa è un giocatore più di movimento, ma non ha forza fisica, personalità e prestanza che oggi devi avere. L'Udinese ha giocatori di grandissimo spessore, come Solet che ha piedi da trequartista pur essendo un difensore".

"Oggi tutte le squadre giocano con tre attaccanti - continua Di Michele - l'Udinese potrebbe sfruttare questo modulo perché ha i giocatori adatti. Zaniolo può fare l'esterno e rientrare, sta tornando il giocatore che vorremmo tutti anche in ottica di Nazionale perché ne abbiamo bisogno".

L'esclusione del numero 10 dai playoff di qualificazione ai Mondiali ha fatto molto discutere, ma Di Michele è sicuro: "Zaniolo meritava di tornare in Nazionale, non me ne vogliano ma non ci sono questi grandi attaccanti insostituibili in Nazionale come quando c'era Totti, Del Piero, Vieri, Inzaghi, Gilardino e via dicendo. Zaniolo poteva far parte del gruppo sia per qualità che per livello caratteriale perché è cresciuto molto, ha dimostrato spesso la sua maturità sapendo di giocarsi qualcosa di importante".

Di Michele ha poi spiegato il suo punto di vista sulla crisi del movimento in Italia: "Va rivista la mentalità a partire dai settori giovanili, dando importanza agli italiani: non si può vedere un solo italiano su 22 in campo. Diventa difficile poi per la Nazionale trovare giocatori che sono in una condizione fisica, atletica e mentale importante se non giocano. Gli altri hanno il coraggio di far giocare i giovani, noi purtroppo no".