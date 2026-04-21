Gotti svela: "Vedere il Lecce mi mette i brividi. L'anno scorso non sono riuscito a farlo"

Luca Gotti, ex allenatore tra le altre anche del Lecce, è intervenuto dagli studi di Sky Sport in qualità di opinionista dopo l'1-1 contro la Fiorentina, rivelando un retroscena: "Dopo che sono venuto via, l'anno scorso non sono riuscito a vedere anche una partita del Lecce. Quest'anno ne ho viste 3-4, non di più, è la squadra che in assoluto ho visto meno. Vedere gli spalti, le panchine, il tunnel, mi fa venire i brividi, sensazioni forti".

Nel corso della sua carriera Gotti è stato allenatore delle giovanili del Milan,, del Montebelluna, del Pievigina, del Bassano, della Reggina Under 19, dell'Italia Under 17, del Treviso, della Triestina, vice tecnico di Cagliari, Parma, Bologna, Chelsea e Udinese, tecnico di Udinese, Spezia e Lecce. In Salento è rimasto dal 13 marzo 2024 fino al 9 novembre dello stesso anno.