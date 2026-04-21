Serie B, 35ª giornata; in 128mila negli stadi. Sfiorato il record del Boxing Day

La Serie BKT arriva alle ultime giornate con tutte le sue caratteristiche di equilibrio e indecisione che la portano ad avere finali thrilling e sentenze risolte all'ultima giornata. E questo piace alla gente e incoraggia i tifosi a seguire la propria squadra che potrebbe avere un colpo di reni e raggiungere i playoff, così come trovare una salvezza insperata o conquistare il paradiso della Serie A.

Queste premesse si riflettono sui numeri che hanno registrato nella 35a giornata dati quasi record sugli spalti: 127940 gli spettatori nelle 10 gare, al secondo posto nella classifica stagionale di presenze dietro ai 128461 raggiunti il 27 dicembre nel turno post natalizio.

Superati i 31mila biglietti staccati a Palermo e i 28 mila per Sampdoria-Monza; ci sono però anche altri numeri che indicano l'importanza della giornata in termini di spettatori. Più di 10mila tifosi, infatti, si sono registrati anche a Bari e Padova, vicini ci sono andati Mantova e Modena, mentre non molla il pubblico spezzino (8263 spettatori) che è stato ripagato dalla larga vittoria sul Sudtirol. Media ampiamente superata anche in altri stadi come il Castellani di Empoli, il Menti di Castellammare e il Marmi di Carrara.