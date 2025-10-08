Como, Nico Paz l'ha rifatto: premio di Rising Star Of The Month della Serie A di settembre

Ci risiamo. Nico Paz sta letteralmente dominando la Serie A da piccolo e raggiante talento tra le rive del Lago di Como e contro pressoché qualsiasi avversario affrontato in Italia. Il trequartista argentino, classe 2004, reduce da 2 gol e altrettanti assist nel mese ormai trascorso ha ricevuto il premio di 'Rising Star Of The Month' per settembre. Il riconoscimento prestigioso e inedito quest'anno di miglior Under 23 del campionato, un déjà vu dopo averlo ricevuto nel mese di agosto per una rete e un assist allora.

Le prodezze

Stavolta però Nico Paz viene celebrato per il gran bolide dalla distanza inferto al Genoa e la palla spinta in rete contro la Cremonese, mentre i due passaggi chiave celebrati risalgono entrambi alla gloriosa trasferta al Franchi. Con rimonta e vittoria sulla Fiorentina per i due assist disegnati prima per Kempf e poi per Addai, nel 2-1 finale.

Le ultime sul suo futuro

Stando a quanto rivelato da SportMediaset, la prossima estate l'argentino saluterà Fabregas e compagni per fare ritorno al nido. Al Real Madrid, che gode di due clausole di recompra e del diritto di pareggiare qualsiasi offerta, così come di un 50% sulla futura rivendita del giocatore. Eppure, le merengues insieme al Como starebbero cercando di trovare una quadra affinché i lariani non incassino solamente 9 milioni dall'addio di Nico ma una cifra commisurata alla valorizzazione del ragazzo di 21 anni. Un "patto segreto" tra club.