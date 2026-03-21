Como-Pisa, i convocati di Hiljemark: ancora assente Cuadrado, tornano Stengs e Lorran
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Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per Como-Pisa, gara della 30esima giornata di Serie A in programma domani, domenica 22 marzo 2026 (ore 12.30) allo Stadio “Sinigaglia”.
Ancora assente Cuadrado, oltre agli squalificati Durosinmi e Aebischer e agli infortunati Scuffet, Denoon, Vural e Marin. Tornano invece Stengs e Lorran tra i convocati. Ecco la lista completa:
Portieri: Semper, Nicolas, Luppichini
Difensori: Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Albiol
Centrocampisti: Angori, Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Toure, Loyola, Piccinini, Bettazzi
Attaccanti: Meister, Tramoni, Iling-junior, Stengs, Moreo, Stojilkovic, Lorran
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