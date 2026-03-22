Como-Pisa, le formazioni ufficiali: la scelta su Baturina, sorpresa Rodriguez. Moreo dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Pisa, match valido per la 30^ giornata di Serie A. I lariani tornano in campo dopo la strepitosa vittoria contro la Roma dello scorso turno, con Fabregas a proporre un tridente d'attacco con Diao-Nico Paz-Jesus Rodriguez sulla trequarti con Douvikas in avanti. L'esterno d'attacco senegalese torna dal primo minuto in campo per la prima volta da quando ha riportato l'infortunio muscolare. In difesa a sorpresa Ramon assente sia in campo che dalla lista dei convocati, quindi spazio per Kempf e Diego Carlos in difesa di Butez. Perrone completamente recuperato con Da Cunha al suo fianco in mediana.

Pisa che si affida a Tramoni e Moreo in attacco, senza Marin infortunato ed Aebischer squalificato mister Hiljemark si affida ad Hojholt-Akinsanmiro-Loyola come pedine titolari, Angori e Leris gli esterni a tutta fascia. Albiol gioca dal primo minuto in linea a tre con Caracciolo e Canestrelli.

Di seguito le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, J.Rodriguez; Douvikas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, De Paoli.

Allenatore: Fabregas.

PISA (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Angori, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Leris; Tramoni, Moreo.

A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Touré, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Bettazzi, Stojilkvic, Lorran.

Allenatore: Hiljemark.