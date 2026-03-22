Pisa, Hiljemark: "Como avversario da Champions, ma avremo le nostre possibilità"
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Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Como: "Loro giocano tanto con la palla, è una squadra che gioca per la Champions. Dobbiamo restare umili, ci saranno delle possibilità in transizione per potergli fare male".
La scelta dell'abito di oggi è dovuta a motivi scaramantici?
"Non vivo solo per queste cose, ho trovato un abito che mi piace: l'ho scelto solo per questo e non per scaramanzia".
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