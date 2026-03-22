TMW
Como-Pisa, al Sinigaglia minuto di silenzio per la scomparsa di Michael Hartono
TUTTO mercato WEB
Minuto di silenzio oggi al Sinigaglia per la scomparsa di Michael Hartono, proprietario e azionista di riferimento del Como recentemente scomparso, prima del fischio d'inizio del lunch match contro il Pisa.
Il club lombardo è rimasto tuttavia nelle mani del fratello, Robert Budi, quindi sulla carta non cambia nulla a livello di gestione societaria. Con Suwarso presidente in carica.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Primo piano
Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile