Como, Fabregas: "Abbiamo giocatori in difficoltà fisica, ecco perché ho scelto Diao"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è stato intervistato da DAZN prima della gara col Pisa: "Penso che sia una partita diversa per il modo in cui gioca il Pisa, che aspetta un po' di più col blocco basso e va attaccato in maniera differente. Non perdono mai partite 4 o 5-0, vengono da una grande partita giocata in dieci, dovremo lottare fino alla fine".

Perché ha scelto Diao e non Baturina?

"È una partita per attaccare più da fuori: ci sono dei giocatori come Baturina, Valle e Ramon che erano in difficoltà fisica e adesso vanno in nazionale. Sono cose che non possiamo controllare, preferisco non rischiare nessuno perché abbiamo gente che gioca molto bene e proveremo a vincere così".