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Serie B, prosegue la 32ª giornata: sfide interessanti in zona salvezza

Serie B, prosegue la 32ª giornata: sfide interessanti in zona salvezzaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 09:04Serie B
Alessandra Stefanelli

La 32ª giornata di Serie B ha regalato tantissime emozioni nel sabato e proseguirà oggi. Tra i risultati più rilevanti spicca il successo del Cesena sul Catanzaro per 3-1: una vittoria in rimonta firmata dai gol di Cerri, Piacentini e Berti, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Liberali. Colpo esterno anche del Palermo, che espugna il campo del Padova grazie alla rete nel finale di Bani.

Successo importante per la Juve Stabia, che supera 3-1 lo Spezia rimontando lo svantaggio iniziale, mentre il Modena batte il Mantova per 2-1 e continua a muovere la classifica. Pareggio invece tra Monza e Venezia: 1-1 con reti di Haps e del rigore di Pessina.

In vetta resta saldo il Venezia con 68 punti, seguito dal Monza a 64. Più staccate ma ancora in corsa Frosinone e Palermo, mentre il Catanzaro resta agganciato al gruppo playoff. Programma ricco anche domani. Alle 15 ben tre sfide: il Bari ospita la Carrarese, il Pescara fa visita all’Empoli e il Sudtirol sfida il Pescara. Alle 17:15 scontro salvezza tra Sampdoria e Avellino, mentre alle 19:30 la Reggiana sarà di scena in casa della Virtus Entella nel match che chiuderà la giornata

SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Cesena-Catanzaro 3-1
34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti
Juve Stabia-Spezia 3-1
32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro
Padova-Palermo 0-1
90+2' Bani
Monza-Venezia 1-1
26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)
Modena-Mantova 2-1
14’ Sersanti (MO), 59’ Tonoli (MO), 81’ Mensah (MA).
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
Ore 15:00 - Empoli-Pescara
Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 68 (32 partite giocate)
Monza 64 (32)
Frosinone 62 (31)
Palermo 61 (32)
Catanzaro 52 (31)
Modena 50 (31)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Avellino 39 (31)
Sudtirol 38 (31)
Carrarese 36 (31)
Mantova 34 (32)
Padova 34 (32)
Empoli 33 (31)
Sampdoria 31 (31)
Bari 31 (31)
Virtus Entella 31 (31)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (31)
Pescara 29 (31)

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