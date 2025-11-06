Senegal, i convocati del CT per novembre: torna Diao, presente anche un altro 'italiano'
Il Senegal si prepara a un’intensa finestra internazionale questo novembre, con un'amichevole di alto profilo programmate come parte della loro preparazione acca Coppa d'Africa prima e al Mondiale 2026 poi. In primis il Brasile, cinque volte campione del Mondo, il 15 novembre, in una sfida affascinante contro l'estro e la qualità dei verdeoro di Ancelotti. Dopodiché, tre giorni dopo, la banda del CT Pape Thiaw affronterà il Kenya il 18 novembre.
Le partite offriranno alla guida dei Leoni della Teranga preziose opportunità per affinare la sua squadra, sperimentare variazioni tattiche e dare minuti di gioco a giovani talenti emergenti accanto a stelle affermate come Sadio Mané e Kalidou Koulibaly. Intanto per gli impegni citati, il tecnico di 44 anni ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli citate. Sono 23 i giocatori chiamati a rapporto.
Come new entry in Nazionale ecco Mamadou Sarr (difensore dello Strasburgo in prestito dal Chelsea) e il 17enne Ibrahima Mbaye del PSG. Quanto invece ai volti noti della Serie A, da segnalare solo due volti: Assane Diao del Como (appena ripreso dall'infortunio) e Boulaye Dia della Lazio.
Portieri: Édouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).
Difensori: Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (Olympique Lione), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ismail Jakobs (Galatasaray), Antoine Mendy (Nizza), Krépin Diatta (Monaco), Moustapha Mbow (Paris FC), Mamadou Sarr (Strasburgo).
Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Tottenham), Rassoul Ndiaye (Le Havre).
Attaccanti: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahima Mbaye (PSG), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Monaco), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Cheikh Sabaly (Metz), Assane Diao (Como), Boulaye Dia (Lazio), Habib Diallo (Metz).
