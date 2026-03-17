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Koné pepita del Sassuolo, ci pensa anche la Juventus. Servono 30 milioni di euro

Koné pepita del Sassuolo, ci pensa anche la Juventus. Servono 30 milioni di euroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 10:42Serie A
Dimitri Conti

Tra i giocatori che stanno meglio impressionando in questa annata che ha segnato tra le altre cose anche il ritorno del Sassuolo sul palcoscenico della Serie A, ci sono le ottime prestazioni di Ismael Koné (23 anni). Il centrocampista francese classe 2002 si sta candidando infatti ad essere uno degli acquisti più azzeccati dell'ultimo calciomercato estivo, e non solo per quanto riguarda gli emiliani in maglia neroverde, essendo stato acquistato dall'Olympique Marsiglia per un corrispettivo di 10 milioni di euro circa, con un valore che però nel frattempo si è moltiplicato. Arrivando anche a triplicare.

Stando a quanto riferiscono da Sport Mediaset, sulle tracce di Koné del Sassuolo si sta informando anche la Juventus, che potrebbe fare un tentativo nel prossimo calciomercato estivo. I neroverdi, come detto anche pubblicamente dal loro AD Carnevali di recente, valutano il loro centrocampista all'incirca 30 milioni di euro. Ma sarebbero disponibili, fanno sapere dall'emittente, a valutare l'inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. Di chi si potrebbe parlare, però, è ancora da capire.

La cifra di 30 milioni di euro per Koné era stata indicata direttamente da Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, in una recente intervista a GR Parlamento: "Possono bastare ma dipende chi viene a bussare alla porta, bisogna essere realisti, non dobbiamo sparare cifre a vanvera, ci sono i momenti, bisogna fare tante considerazioni".

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