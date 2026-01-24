Como-Torino 6-0, le pagelle: Baturina mostruoso, Da Cunha è il rigorista. Kuhn si sblocca

Risultato finale: Como-Torino 6-0

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6,5 - Con i piedi probabilmente è uno dei più forti del campionato. Su un paio di lanci per poco il Como segna. Colleziona il decimo clean sheet di una stagione incredibile.

Vojvoda 6 - Pecca di egoismo su un’azione in tre contro due a campo aperto con un pallonetto che fa infuriare Fabregas. Nel complesso ordinato e schematico.

Ramon 7 - Ormai fa più notizia se sbaglia una partita e non quando risulta insormontabile in marcatura. Ngonge e Adams li ha visti qualcuno?

Kempf 7 - Si immola per cancellare la palla gol di Ché Adams, abile nel far scattare il fuorigioco ai danni dei diretti avversari.

Valle 6,5 - Probabilmente uno degli assist più facili della sua carriera quello per Douvikas. Non deve inventarsi chissà quali interventi miracolosi contro Pedersen e Vlasic da quel lato.

Da Cunha 8 - Il lancio per Douvikas è tutta farina del suo sacco. Penalty glaciale e sotto al sette per lui, fa 2 su 2 dal dischetto in stagione. Il problema rigorista si risolve con il capitano.

Perrone 7 - Il solito goniometro di centrocampo, ad ogni battito di pallone i suoi compagni ruotano e danzano a piacimento. Playmaker. Dall 68' Sergi Roberto 6,5 - Qualità e fosforo, l'equilibratore di un sequel di partita ormai già scritto.

Jesus Rodriguez 6 - Subito uno squillo di testa fuori poco meno di un metro, butta nel cestino il suo primo gol in Serie A. Cominciano ad essere un po' tante le partite senza. Dal 68’ Kuhn 7,5 - Si inventa dal nulla un tiro a giro di rara bellezza, Paleari ne prende un altro.

Nico Paz 6,5 - Un po’ in ombra rispetto ad altri protagonisti della giornata, ma quanto lavoro in appoggio e costruzione. E certe giravolte in mezzo al campo lasciano sul posto gli avversari. Dal 73' Smolcic s.v.

Baturina 8 - Il momento d’oro sembra non finire mai, ispirato e in fiducia è tutt’altro giocatore. Una conclusione laser lascia a bocca aperta Paleari e allunga il vantaggio del Como. Poi sfodera l’assist per Douvikas. Il terzo, al pari dei gol, nelle ultime 4 partite: ufficiale il boom assurdo del maghetto croato. Dal 68' Caqueret 7,5 - Altro nome a finire sul tabellino, merito di una prodezza dalla distanza che buca la rete di Paleari per la sesta e ultima volta.

Douvikas 8,5 - Possiamo confermarlo: il Torino è la sua vittima preferita, da quando si aggira in Italia ha sempre purgato i granata. Non fa eccezione stavolta, siglando la doppietta personale con una grinta unica e freddezza allo stato puro. Sigla l'ottavo gol in campionato, decimo complessivo. E raggiunge Nico Paz come miglior marcatore. Dal 73' Moreno s.v.

Cesc Fabregas 8,5 - Sei gol, Torino annichilito, con tanto di decimo clean sheet. La vittoria più larga del suo Como. E sorpasso diretto sulla Juventus in classifica per il posto caldo in Champions. Preparazione al match e cattiveria agonistica del Como assoluta, per una mentalità tutta sua e ormai anche della squadra. Chapeau.

TORINO

Paleari 4 - Pomeriggio da dimenticare per l'estremo difensore granata. Viene trafitto dal destro angolato di Baturina sul primo palo e non riesce a opporsi al mancino sotto l'incrocio di Da Cunha dal dischetto. La difesa davanti a lui naufraga miseramente, ma alcune uscite risultano incerte e poco reattive.

Tameze 5 - Schierato inedito nella difesa a tre, il centrocampista adattato fatica tremendamente nella lettura delle traiettorie. Anticipa Valle in un paio di circostanze ma viene sistematicamente saltato nelle ripartenze avversarie. La sua sofferenza tattica fotografa le difficoltà strutturali dell'intero reparto. Dal 66' Obrador s.v.

Ismajli 5 - Serata maledetta per il difensore albanese. La sua prestazione dura appena ventidue minuti prima di doversi arrendere all'infortunio. Nel breve lasso temporale non riesce a contenere le folate offensive comasche, apparendo in ritardo nei contrasti e spaesato nei posizionamenti preventivi. Dal 22' Maripan 4,5 - Ingresso sfortunato per il cileno. Tocca col braccio in area causando il rigore del tre a zero dopo che il pallone aveva colpito prima la gamba. La sua presenza fisica non basta a contenere Douvikas, che lo salta agevolmente in occasione del poker lariano.

Coco 4 - Pomeriggio da incubo per il centrale. Non riesce mai a contenere Douvikas, che lo domina fisicamente prima del vantaggio lariano difendendo palla con autorità. Le sue letture risultano sistematicamente tardive e ogni ripartenza avversaria diventa un'autostrada verso Paleari.

Pedersen 4,5 - Fascia destra costantemente violata da Jesus Rodriguez. Il terzino norvegese subisce accelerazioni e dribbling senza mai trovare contromisure efficaci, accumulando anche un'ammonizione evitabile. La sua fase difensiva risulta inadeguata di fronte alla tecnica sopraffina dello spagnolo che lo salta ripetutamente.

Vlasic 5,5 - Unica nota positiva nel disastro granata. Il croato prova a inventare con qualche giocata personale ma la mancanza di supporto lo condanna all'isolamento. Le sue intuizioni si spengono contro il pressing asfissiante comasco che non concede mai il tempo per ragionare.

Ilkhan 4,5 - Respinge di testa il mancino di Nico Paz al secondo minuto ma risulta totalmente sovrastato nel duello con i centrocampisti avversari. La sua presenza in mezzo al campo risulta evanescente, incapace di sporcare l'uscita palla comasca con efficacia. Dal 66' Anjorin 5 - Ingresso tardivo che non cambia l'inerzia della gara. Il centrocampista tenta qualche chiusura difensiva ma la partita ormai scivola via senza appello.

Casadei 4,5 - Spizza di testa per Adams al dodicesimo ma la sua prestazione si esaurisce in quel frangente. Commette errori grossolani in palleggio che alimentano le ripartenze avversarie e sbaglia clamorosamente il rinvio che porta al goal di Caqueret. Performance imbarazzante per lucidità tecnica e concentrazione.

Lazaro 5 - Fascia sinistra costantemente alle corde. L'austriaco recupera una gran palla su Jesus Rodriguez ma viene sistematicamente saltato nelle ripartenze lariane. Il suo contributo offensivo risulta nullo e nemmeno in copertura riesce a garantire sicurezza al reparto arretrato.

Ngonge 5 - Prova a inventare con un pallonetto che sfiora il bersaglio ma era in fuorigioco. L'attaccante belga viene completamente annullato dalla retroguardia comasca, non riuscendo mai a creare spazi utili per Adams. La sua gara si esaurisce in sterili movimenti senza palla. Dal 66' Zapata 5 - Controlla e calcia ma Butez para in uscita. Il colombiano entra col match già compromesso e non riesce a incidere, apparendo ancora lontano dalla condizione ottimale dopo il lungo stop.

Adams 5 - L'attaccante scozzese vaga senza riferimenti nel deserto offensivo granata. Kempf lo mura sulla linea al dodicesimo e successivamente viene fischiato per un fallo in attacco esagerato. Prova a suonare la sveglia con un tentativo parato da Butez ma la sua prestazione resta insufficiente.

Marco Baroni 3 - Tracollo totale per il tecnico granata che incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Le sue scelte tattiche vengono polverizzate dal calcio champagne di Fabregas. La squadra appare priva di idee, sterile in costruzione e annaspante difensivamente. Un incubo che fotografa una crisi profonda e sistemica. Cinque goal presi all’andata, sei al ritorno. Se non è un record, poco ci manca.