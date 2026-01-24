Como, Vojvoda: "Dobbiamo essere più cattivi e chiudere col terzo gol. Stiamo creando tanto"

Il Como domina il primo tempo al Sinigaglia contro il Torino e si porta sul 2-0 grazie ai gol di Douvikas e Baturina nella 22/a giornata di Serie A. I lariani di Fabregas mostrano un calcio totale e creano numerose occasioni da gol, sfiorando più volte il tris.

Il Torino fatica tremendamente a reagire e non riesce a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria, con i granata inchiodati in fase di costruzione e costretti a rincorrere gli avversari. La squadra piemontese, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, subisce anche l'infortunio di Ismajli che costringe Baroni a un cambio forzato con Maripan. Il Como controlla il match e amministra il vantaggio, sfiorando in più occasioni il gol che chiuderebbe definitivamente la partita.

Al termine del primo tempo, Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della squadra e delle chiavi per chiudere la partita nella ripresa. Il difensore macedone ha affrontato il tema della cattiveria necessaria per sfruttare le numerose occasioni create e mettere al sicuro il risultato con il terzo gol.

Mergim, hai quasi fatto il 3-0, hai tirato praticamente dal centrocampo e hai un po' fatto arrabbiare il tuo mister. Scherzi a parte, cosa dovete fare poi per chiudere questa partita già sul 2-0?

"Niente, essere più cattivi perché abbiamo comunque tante occasioni. Stiamo creando tanto, quindi fare il terzo gol".