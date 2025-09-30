Condò: "Inter, vittoria da grande squadra". Capello: "Ho rivisto il miglior Calhanoglu"

“L’Inter ha vinto da grande squadra europea”. Paolo Condò, dagli studi di Sky, analizza così la vittoria per 3-0 conquistata dall’Inter ai danni dello Slavia Praga: “Aspettando, senza rischiare, godendo anche dell’errore del portiere avversario che fa una sciocchezza catastrofica. Sarebbe ottimale fare 12 punti nelle prime quattro partite e siamo a metà dell’opera. Direi che la serenità con la quale ha risolto una pratica, diciamo che l’ha timbrata, è da grandi squadre europee”.

“L’ho vista tonica”. Fabio Capello, dagli studi di Sky, commenta il 3-0 dell’Inter allo Slavia Praga in Champions League: “L’avversario è poca cosa, eh. Però io ho guardato attentamente alcuni giocatori e mi sono sembrati a posto. In particolare Calhanoglu: mi è piaciuto, ho visto quello dei vecchi tempi ed è importante”.