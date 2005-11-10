Condò: "Se Allegri batte Gasperini si rimette in linea di galleggiamento, sennò è tagliato fuori"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato dei temi della giornata di campionato partendo dal match fra Napoli e Roma: "È Napoli-Roma di oggi, per gli effetti che avrà su due percorsi ora divergenti, in futuro chissà. Il Napoli di coppa è uscito dai guai grazie a una mossa del vecchio Allegri, quello cui bastava cambiare posizione a due uomini per trasformare una squadra: l’arretramento di De Bruyne ha aggiustato il centrocampo, inserendo una catapulta (per McTominay) al posto di un teorico del passaggino (Lobotka).

Se batte Gasperini si rimette in linea di galleggiamento, ma se Gasperini batte lui, lo taglia fuori e alimenta l’entusiasmo di una Roma che, a differenza delle altre grandi, sta riscuotendo parecchio dall’ultimo mercato".

Chiosa poi su Milan e Juve reduci da una sconfitta e un pari in Europa League: "Oscillando fra campionato e coppa, Milan e Juve continuano a scambiarsi lo status di grande più in crisi. Domani hanno due trasferte abbordabili, ma Amorim non ha ancora capito di non avere organico per tre competizioni, mentre Spalletti è alla vigilia di decisioni dirompenti (Woltemade merita il posto, gli altri lì davanti boh). E le parole di Conte sarebbero da interpretare in molti modi".