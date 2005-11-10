Frosinone, Schmid: "Alvini un grande, Raimondo una specie di CR7. Siamo una famiglia"

Il fantasista del Frosinone Romano Schmid ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport partendo dal suo tecnico mister Massimiliano Alvini: "Una grande persona, simpatico. Io sono un tipo onesto, voglio lavorare con chi è onesto e lui lo è. Guardatelo nel riscaldamento, è già carichissimo, ci spinge per andare al limite. C’è solamente un problema con lui. Gli allenamenti. I più duri della mia vita. Corriamo tantissimo, a lungo e duramente. Io sono arrivato tardi, a metà agosto, e nella mia prima settimana pensavo: 'Ma che cos’è, il precampionato?'. Il precampionato con Alvini dev’essere un incubo".

Il 10 della formazione laziale ha proseguito parlando di Raimondo: "Una specie di CR7 per la fiducia che ha nelle sue possibilità: per un attaccante, è la cosa più importante. Fa gol dal nulla e il bello è che ascolta. Altri centravanti con cui ho giocato pensavano di sapere tutto ma Antonio è diverso, ragiona con me su quello che dobbiamo fare in campo e sorride anche quando sbaglia, convinto che una nuova chance arriverà".

Ma il segreto del Frosinone è uno solo: "Siamo una famiglia. Non dico che siamo un Leicester ma sappiamo da dove veniamo e che cosa migliorare. Guardate Giacomo Calò: ha sempre giocato in B ma sembra che abbia 100 partite in Serie A".