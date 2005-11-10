Baiocco crede ancora nel "suo" Catania: "Ci sono una marea di punti a disposizione"

Intervistato da Tuttocalciocatania.com, l'ex capitano dei siciliani ha parlato proprio della squadra rossoazzurra: "Ci sono una marea di punti a disposizione, ancora tantissime partite, molte squadre forti che lottano per l’obiettivo della promozione. La Salernitana è attardata, il Bari. Ci sono squadre importanti. Tutto l’ambiente deve avere l’equilibrio giusto nei confronti di una squadra che ha cambiato molto anche a livello di idee, di filosofia di gioco.

Dopo un primo momento di incomprensione, che è normale che ci sia, credo che squadra stia dimostrando di assimilare bene i concetti e la filosofia del mister. Io vedo il bicchiere più che mezzo pieno, quindi si deve solo lavorare come stanno facendo e avere fiducia in questa squadra e nel lavoro che si sta facendo. Ha bisogno la squadra di sentire la città vicina. Il calore, l’affetto, la fiducia della gente. Questo è un grandissimo valore aggiunto per una piazza come Catania, lo è sempre stato".