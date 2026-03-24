Condò sulla lotta Scudetto: "Una lepre un po' claudicante e due cacciatori che la scrutano"

Paolo Condò prova a descrivere la situazione della lotta Scudetto con un'analogia nel corso del suo editoriale di oggi per il Corriere della Sera: "Stiamo parlando di psicologia, non di altro. O almeno non ancora. Ma l’immagine di una lepre in fuga, sempre distante ma un po’ claudicante, e di due cacciatori che la scrutano da un lontano che non è più così lontano, è appropriata. Colpisce soprattutto perché conosciamo bene le sale trofei dei cacciatori. In quella di Max Allegri sono affissi 6 scudetti, cinque vinti con la Juventus e uno col Milan. In quella di Antonio Conte fanno bella mostra 5 scudetti (tre Juve, uno Inter, uno Napoli) e una Premier League (Chelsea).

La sanno lunga, e il mestiere col quale governano Milan e Napoli vale punti. Una domenica bullizzano il quarto uomo, quella dopo si strappano il cappotto, la seguente ironizzano; poi non parlano di arbitri però bacchettano qualche giocatore inadempiente, infine lo perdonano dicendo che avevamo capito male noi.

Allegri e Conte tengono le redini molto salde per reggere i continui cambi di ritmo: Max dichiara da luglio che il traguardo stagionale è la Champions per togliere pressione alla sua banda disomogenea, perché Modric, Rabiot e Maignan sono una cosa, Estupiñán, Jashari e Nkunku un’altra".