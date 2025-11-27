Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 18.45: Rayo avanti e per ora primo
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Conference League. Poche reti ma che comunque stanno portando a cambiamenti in classifica. Rayo Vallecano momentaneamente al comando al pari del Mainz; Rakow che vincendo contro il Rapid Vienna si arrampica tra le prime 8.
AZ Alkmaar - Shelbourne 0-0
Hamrun Spartans - Lincoln 0-0
Lech Poznan - Losanna 0-0
Omonia Nicosia - Dinamo Kiev 1-0
34' rig. Semedo
Rakow - Rapid Vienna 2-0
27' Brunes, 40' Diaby-Fadiga
Sigma Olomouc - Celje 2-1
8' e 42' Ghali (S), Vidovic (C)
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 0-1
24' Pérez
Universitatea Craiova - Mainz 0-0
Zrinjski - Hacken 0-1
40' Andersen
