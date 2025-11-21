Ufficiale
Rayo Vallecano, c'è il rinnovo del terzino Ratiu: ha firmato per altri quattro anni
Il Rayo Vallecano ha comunicato il rinnovo di contratto del terzino destro Ratiu, classe '98 che in questa stagione è sceso in campo in 15 occasioni mettendo a segno anche una rete. Questa la nota del club spagnolo:
"Andrei Ratiu e il Rayo Vallecano de Madrid hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto che lega entrambe le parti fino alla fine della stagione 2029-30.
Andrei, entrato a far parte del Club nella stagione 2023/24, è diventato uno dei giocatori chiave dei successi sportivi della prima squadra in queste campagne.
Siamo felici di continuare a scrivere la storia insieme, Andrei".
Il nazionale rumeno in questi due anni è mezzo ha collezionato 67 presenze con quattro gol con il club di Madrid.
