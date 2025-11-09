Huijsen ancora titolare, Mbappé-Vinicius irremovibili: Rayo-Real Madrid, le formazioni ufficiali
La dodicesima giornata di LaLiga prosegue, a breve (ore 16:15) sarà il turno del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano, con la reale possibilità di allungare ulteriormente in vetta su Villarreal e Barcellona corsare in classifica. Andando ad esaminare le scelte dei rispettivi allenatori: Iñigo Pérez recupera i suoi titolari dopo le rotazioni in Conference League, mentre Xabi Alonso opta per un parziale turnover e lancia dal 1' Asencio e Brahim Diaz, fuori Militao e Tchouaméni. In difesa l'ex Juve Huijsen titolare per il quarto match di fila tra tutte le competizioni. Valverde rimane laterale di destra, in avanti però Mbappé-Vinicius non si toccano.
Formazioni ufficiali
RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Isi, Pedro Díaz, Álvaro, De Frutos.
Allenatore: Perez.
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Arda Guler; Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinicius.
A disposizione: Alaba, Alexander-Arnold, Ceballos, Militao, Endrick, Fran Garcia, G.Garcia, Lunin, Mendy, Mestre, Rodrygo.
Allenatore: Alonso.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Elche-Real Sociedad 1-1
Sabato 8 novembre
Girona-Alaves 1-0
Siviglia-Osasuna 1-0
Atletico Madrid-Levante 3-1
Espanyol-Villarreal 0-2
Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao-Oviedo
Rayo Vallecano-Real Madrid
Maiorca-Getafe
Valencia-Betis
Celta Vigo-Barcellona
CLASSIFICA
1. Real Madrid 30
2. Villarreal* 26
3. Barcellona 25
4. Atlético Madrid* 25
5. Betis 19
6. Espanyol* 18
7. Getafe 17
8. Siviglia* 16
9. Alavés* 15
10. Elche* 15
11. Rayo Vallecano 14
12. Atletico Bilbao 14
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad* 13
15. Osasuna* 11
16. Girona* 10
17. Levante* 9
18. Mallorca 9
19. Valencia 9
20. Real Oviedo 8
*una gara in più