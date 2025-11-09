Huijsen ancora titolare, Mbappé-Vinicius irremovibili: Rayo-Real Madrid, le formazioni ufficiali

La dodicesima giornata di LaLiga prosegue, a breve (ore 16:15) sarà il turno del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano, con la reale possibilità di allungare ulteriormente in vetta su Villarreal e Barcellona corsare in classifica. Andando ad esaminare le scelte dei rispettivi allenatori: Iñigo Pérez recupera i suoi titolari dopo le rotazioni in Conference League, mentre Xabi Alonso opta per un parziale turnover e lancia dal 1' Asencio e Brahim Diaz, fuori Militao e Tchouaméni. In difesa l'ex Juve Huijsen titolare per il quarto match di fila tra tutte le competizioni. Valverde rimane laterale di destra, in avanti però Mbappé-Vinicius non si toccano.

Formazioni ufficiali

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Isi, Pedro Díaz, Álvaro, De Frutos.

Allenatore: Perez.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Arda Guler; Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinicius.

A disposizione: Alaba, Alexander-Arnold, Ceballos, Militao, Endrick, Fran Garcia, G.Garcia, Lunin, Mendy, Mestre, Rodrygo.

Allenatore: Alonso.

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Elche-Real Sociedad 1-1

Sabato 8 novembre

Girona-Alaves 1-0

Siviglia-Osasuna 1-0

Atletico Madrid-Levante 3-1

Espanyol-Villarreal 0-2

Domenica 9 novembre

Athletic Bilbao-Oviedo

Rayo Vallecano-Real Madrid

Maiorca-Getafe

Valencia-Betis

Celta Vigo-Barcellona

CLASSIFICA

1. Real Madrid 30

2. Villarreal* 26

3. Barcellona 25

4. Atlético Madrid* 25

5. Betis 19

6. Espanyol* 18

7. Getafe 17

8. Siviglia* 16

9. Alavés* 15

10. Elche* 15

11. Rayo Vallecano 14

12. Atletico Bilbao 14

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad* 13

15. Osasuna* 11

16. Girona* 10

17. Levante* 9

18. Mallorca 9

19. Valencia 9

20. Real Oviedo 8

*una gara in più