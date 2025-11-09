Rayo Vallecano, lo speaker storico dice addio: "Non mi sento valorizzato dal club"

Da giovedì, data del successo del Rayo Vallecano in Conference League contro il Lech Poznan, il club di Vallecas non sarà più lo stesso. Dice addio infatti Rafa Garcia, voce storica della compagine madridista da ben 22 anni nonché abbonato numero 34 del Rayo. In un'intervista riportata da Marca, ha spiegato i motivi della sua scelta: "Me ne vado perché non mi piacciono certe cose. Non mi sento valorizzato dal club". Dichiarazioni che non contengono però tutte le cause di questa decisione: lo speaker, infatti, non puntualizza il fatto che il presidente del club abbia smesso di compensarlo per il suo lavoro più di un anno fa.

Nella valigia di Rafa Garcia ci sono tanti ricordi indimenticabili, a cominciare dall'ovazione ricevuta allo stadio Vallecas durante la partita contro lo Shkendija ovvero l'esordio del Rayo in Conference. La UEFA ha richiesto che lo speaker dello stadio Vallecas parlasse anche in inglese e Rafa Garcia, con un certo orgoglio, ha dichiarato riguardo a quella partita: "Quando la gente mi ha sentito, ha capito davvero che eravamo in Europa".

"È ora di fare come Kroos e ritirarmi ora che sto bene. Quando i tifosi hanno cantato il mio nome, è stato davvero bello. Mi ha toccato profondamente", dichiara lo storico speaker del Rayo. In chiusura, svela un aneddoto del passato che fa capire quanto stretto sia il legame con la compagine di Vallecas: "Il Real Madrid voleva ingaggiarmi quando Ramón Calderón era presidente. Ma questo era il mio Rayo, la mia gente".