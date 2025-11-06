Fiorentina, Sohm: "Manca fiducia anche quando vinciamo. Col Genoa sarà una finale"

Reduce dal suo primo gol in maglia viola, Simon Sohm è intervenuto nella zona mista della Mewa Arena per analizzare il ko per 2-1 subito a domicilio contro il Mainz. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Non so che dire, è un momento davvero difficile, anche quando vinciamo 1-0, appena l'avversario fa pressione, andiamo in difficoltà. Dobbiamo provare a fare meglio".

Quest'estate aveva parlato di Champions...

"Non so che dirvi, nessuno pensava di essere in questa situazione".

C'è una partita cruciale, a Genova. Cosa si sente di dire?

"Dobbiamo alzare il livello. Per noi quella sarà una finale".

A livello di atteggiamento, cosa ha questa squadra, come mai non reagisce?

"Manca fiducia, anche quando vinciamo. Il pubblico li ha aiutati. Dobbiamo fare meglio".

Fisicamente come sta?

"Mi sento meglio e voglio aiutare la squadra".

Cosa vi ha detto Galloppa?

"Abbiamo fatto due giorni con lui, ci ha detto che siamo forti e dobbiamo giocare di più il pallone".

C'è qualcosa che vorrebbe dire ai tifosi?

"Questo è un momento molto difficile per noi. Dobbiamo stare insieme e uscire da questa situazione".