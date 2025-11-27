Conference League, i risultati delle gare delle 21: Palace ribaltato a Strasburgo
Di seguito i risultati delle gare delle 21 di Conference League. Spicca oltre al ko della Fiorentina, quello del Crystal Palace. Serata nera per le rappresentanti dei maggiori campionati, considerando anche le sconfitte di Mainz e Rayo Vallecano.
Aberdeen - Noah 1-1
45' Nisbet (A), Mulahusejnovic (N)
Breidablik - Samsunspor 2-2
6'Ingvarsson (B), 20' e 55' Marius (S), 72' Kristinsson (B)
Drita - Shkendija 1-0
21' Manaj
Fiorentina - AEK Atene 0-1
35' Gacinovic
Jagiellonia - KuPS 1-0
51' Pululu
Legia Varsavia - Sparta Praga 0-1
41' Preciado
Rijeka - AEK Larnaca 0-0
Shamrock Rovers - Shakhtar 1-2
23' Kaua Elias (Shak), 77' Nazaryna (Shak), 87' Malley (Sham)
Strasburgo - Crystal Palace 2-1
35' Mitchell (C), 53' Emegha (S), 77' El Mourabet (S)
