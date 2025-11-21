Mateta-show anche con la Francia, il Crystal Palace vuole blindarlo: offerto il rinnovo

Il Crystal Palace è determinato a blindare i suoi gioielli, a cominciare da Jean-Philippe Mateta. Il club londinese ha avviato i colloqui con l'entourage dell'attaccante francese per un prolungamento contrattuale, ma non c'è ancora un accordo definitivo. La dirigenza mantiene la calma, dato che l'attuale contratto del giocatore scade tra oltre 18 mesi, ma è consapevole del crescente interesse che Mateta sta suscitando.

Mateta sta vivendo un momento d'oro: ha segnato sei gol in 11 presenze in questa stagione, proseguendo l'ottimo score della scorsa annata (17 reti totali in tutte le competizioni), culminata con la vittoria in FA Cup e la qualificazione in Europa. Il suo rendimento eccezionale gli è valso anche l'esordio con la nazionale maggiore francese a ottobre, dove ha già messo a segno due gol nelle sue prime tre apparizioni, confermando un talento realizzativo ormai maturo.

Il Palace, tuttavia, non deve preoccuparsi solo di Mateta. La società inglese sta gestendo le mire dei grandi club anche per altri pilastri della squadra, come Daniel Muñoz e Adam Wharton. L'attenzione maggiore è però rivolta a Marc Guehi, difensore centrale che da tempo è un obiettivo concreto del Liverpool (in pole position), ma anche di Bayern Monaco e altre big straniere. Quest'ultimo dovrebbe andar via, ragion per cui il Palace non vuole perdere altri top. E Mateta lo è eccome.