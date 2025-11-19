Manchester United, caccia al sostituto di Maguire: l'obiettivo è Guehi del Crystal Palace
Il Crystal Palace a gennaio potrebbe perdere una delle sue colonne difensive come Marc Guehi, classe 2000 che da qualche tempo è ai ferri corti con il club a causa della mancata cessione estiva al Liverpool. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese il club più interessato al calciatore è il Manchester United che sta cercando un sostituto affidabile per quel Harry Maguire che a fine anno vedrà scadere il proprio contratto.
Il nazionale inglese, 26 presenze e un gol, in questa stagione – nonostante i contrasti con il club – ha collezionato 18 presenze nelle varie competizioni ed è attualmente fuori per un problema alla caviglia. In scadenza nel 2026 Guehi potrebbe salutare con sei mesi d’anticipo il club londinese dove ha collezionato oltre 170 presenze complessive.
