Il Villarreal per blindare il podio, brividi in fondo alla classifica: il programma de LaLiga
La 32^ giornata de LaLiga prosegue oggi, mandando in scena 4 partite. Fresca vincitrice della Coppa del Re, la Real Sociedad cerca di chiudere bene il campionato a cominciare dal match esterno contro il Rayo Vallecano. Brividi in fondo alla classifica, con 2 match che possono risultare molto importanti se non decisivi ovvero Real Oviedo-Elche e Osasuna-Siviglia. Chiude il Villarreal, che vuole blindare il terzo posto nella sfida casalinga contro un Celta Vigo a caccia di punti per l'Europa. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad
Real Oviedo - Elche
Osasuna - Siviglia
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
Barcellona 85*
Real Madrid 74*
Villarreal 62
Atlético Madrid 60*
Betis 50*
Getafe 44*
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Athletic Bilbao 41*
Osasuna 39
Valencia 39*
Rayo Vallecano 38
Espanyol 38
Girona 38*
Alavés 36*
Maiorca 35*
Elche 35
Sevilla 34
Levante 32
Oviedo 28
* = Una partita in più