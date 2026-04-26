LaLiga, gol e spettacolo fra Rayo Vallecano e Real Sociedad: finisce 3-3

È successo di tutto in Rayo Vallecano-Real Sociedad, 3-3 il punteggio finale. Il primo tempo era terminato sul punteggio di 1-1, nella ripresa lo scatto decisivo della formazione ospite che ha trovato due volte la via del gol, ma nel finale è arrivata la risposta del Rayo. Prima il pari di Lejeune al minuto numero 84, poi al nono minuto di recupero è arrivata la rete del parti di Alemao.

Un pareggio che serve più al Rayo, che si porta a +5 dalla zona retrocessione. Non cambia molto alla Real Sociedad, che dopo la vittoria della Coppa del Re è già certa di un posto in Europa League il prossimo anno.

LaLiga, il programma del 32° turno

Venerdì 24 aprile

Real Betis - Real Madrid 1-1

Sabato 25 aprile

Alaves - Maiorca 2-1

Getafe - Barcellona 0-2

Valencia - Girona 2-1

Atlético Madrid - Athletic Club 3-2

Domenica 26 aprile

Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3

Real Oviedo - Elche

Osasuna - Siviglia

Villarreal - Celta Vigo

Lunedì 27 aprile

Espanyol - Levante

Classifica

Barcellona 85*

Real Madrid 74*

Villarreal 62

Atlético Madrid 60*

Betis 50*

Getafe 44*

Celta Vigo 44

Real Sociedad 43*

Athletic Bilbao 41*

Osasuna 39

Rayo Vallecano 39*

Valencia 39*

Espanyol 38

Girona 38*

Alavés 36*

Maiorca 35*

Elche 35

Sevilla 34

Levante 32

Oviedo 28

* = Una partita in più