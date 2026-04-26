LaLiga, gol e spettacolo fra Rayo Vallecano e Real Sociedad: finisce 3-3
È successo di tutto in Rayo Vallecano-Real Sociedad, 3-3 il punteggio finale. Il primo tempo era terminato sul punteggio di 1-1, nella ripresa lo scatto decisivo della formazione ospite che ha trovato due volte la via del gol, ma nel finale è arrivata la risposta del Rayo. Prima il pari di Lejeune al minuto numero 84, poi al nono minuto di recupero è arrivata la rete del parti di Alemao.
Un pareggio che serve più al Rayo, che si porta a +5 dalla zona retrocessione. Non cambia molto alla Real Sociedad, che dopo la vittoria della Coppa del Re è già certa di un posto in Europa League il prossimo anno.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3
Real Oviedo - Elche
Osasuna - Siviglia
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
Barcellona 85*
Real Madrid 74*
Villarreal 62
Atlético Madrid 60*
Betis 50*
Getafe 44*
Celta Vigo 44
Real Sociedad 43*
Athletic Bilbao 41*
Osasuna 39
Rayo Vallecano 39*
Valencia 39*
Espanyol 38
Girona 38*
Alavés 36*
Maiorca 35*
Elche 35
Sevilla 34
Levante 32
Oviedo 28
* = Una partita in più