Conference League, il Panathinaikos passeggia in Kazakistan: 5-1 sul campo del Kairat Almaty
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Simone Bernabei
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Oggi alle 18:29Serie A
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22.10.2026 18:29Serie A
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Si è conclusa la prima sfida odierna di Conference League, col Panathinaikos che ha passeggiato in Kazakistan vincendo 5-1 sul campo del Kairat Almaty. Per i greci tutto semplice fin dai primi minuti, con Vicente Taborda bravo a trovare il vantaggio su assist di Kyriakopoulos.
AL 24' il raddoppio su rigore dell'ex cremonese Dessers, con l'attaccante che segna la sua personale doppietta al 47'. Quindi il 4-0 di Kangwa ed il 5-0 di Rastoder, con i Kazaki che trovano il gol della bandiera al 79'.
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