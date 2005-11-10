Stefano Pioli avvistato a Napoli: l'ex Fiorentina nel capoluogo campano. Domani Allegri sfida la Roma

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Stefano Pioli avvistato a Napoli: l'ex Fiorentina nel capoluogo campano. Domani Allegri sfida la RomaTMW
Avvistato Stefano Pioli a Napoli. L’ex allenatore di Milan e Fiorentina è in queste ore nel capoluogo campano. L’occasione per approfittare del bel clima della città, dove anche a fine ottobre, in questo 2026, si può girare a maniche corte.
Una presenza che, specie considerando il fatto che la squadra di Massimiliano Allegri è reduce da una vittoria in Champions League sul Bodo/Glimt, non necessariamente si lega a sviluppi relativi alla panchina del livornese. È vero, però, che nelle scorse settimane proprio Pioli è stato accostato al club di Aurelio De Laurentiis.
Il Napoli tornerà in campo domani alle 18, allo stadio Diego Armando Maradona, nel big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A con la Roma.
Fonte: Camillo Demichelis
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