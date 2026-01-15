TMW Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa

Arriva la certezza, è definitiva fumata nera tra Joao Pedro e il Pisa, con l'attaccante italo-brasiliano di 33 anni che non farà dunque il suo ritorno in Serie A già nel mercato di gennaio, per rimanere invece in Messico con l'Atletico San Luis.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, è da considerarsi definitivamente saltata la possibile trattativa tra i toscani nerazzurri e lo stesso Joao Pedro, che ci ha ripensato sul più bello dopo che i vari accordi tra le parti coinvolte sembravano ormai essere già stati tutti presi. Un colpo di scena che ha lasciato di stucco la dirigenza del Pisa, ormai convinta di essere arrivata al traguardo.

I numeri di Joao Pedro in carriera. Da professionista il centravanti classe 1992 vanta 271 presenze e 86 gol con il Cagliari, 45 gettoni e 3 reti con il Gremio, 44 apparizioni e 10 centri con l'Estoril, 36 partite e 6 gol con l'Hull City, 28 gare e 5 reti con il Fenerbahce, 23 incontri e 7 centri con il Penarol, 20 match e 15 gol con l'Atletico San Luis, 13 sfide con l'Atletico-MG, 10 presenze con il Santos, 6 gettoni con il Vitoria Guimaraes e 4 apparizioni con il Palermo. Inoltre ha anche esordito con l'Italia, selezione nazionale per la quale è stato naturalizzato quando era in forza al Cagliari.