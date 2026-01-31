Chelsea, Joao Pedro dopo la rimonta sul West Ham: "Dimostrato di essere forti"

L'attaccante del Chelsea Joao Pedro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il successo per 3-2 ottenuto in rimonta nel derby contro il West Ham: "A volte può succedere, ma abbiamo una squadra forte. Abbiamo dimostrato di essere in grado di farcela, ora dobbiamo guardare avanti e continuare così.

Conoscevamo la nostra forza, è un altro giorno speciale. Questa squadra è molto giovane, ma tutti hanno fiducia l'uno nell'altro, questa è la nostra forza. Possiamo migliorare molto, ma questa partita è importante per dimostrare ai tifosi quanto siamo forti".