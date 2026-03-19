Consiglio Federale, via libera a 6,5 milioni di euro di fondi per giovani, femminile e attività paralimpica

Nella giornata di oggi a Roma è andato in scena il consiglio federale, presieduto da Gabriele Gravina. Questa la nota ufficiale a riguardo:

Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 con consiglieri: Simonelli, Campoccia, Chiellini e Marotta per la Lega di A; Bedin e Gozzi per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il vice presidente dell'AIA Massini, il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Gozzi e Gama si sono collegati in videoconferenza.

Nella sua relazione iniziale, il presidente federale ha informato il Consiglio circa le attuali fibrillazioni all'interno del mondo arbitrale, che stanno minando la serenità del sistema nel suo complesso, auspicando che cessino queste condotte. Gravina ha fatto diretto riferimento all'inibizione inflitta al presidente Antonio Zappi, ha proseguito con le continue ed eccessive polemiche e strumentalizzazioni da parte di tesserati e commentatori circa le decisioni dei direttori di gara, con il fenomeno della violenza a danno degli arbitri, a cui la Federazione ha risposto con il massimo inasprimento delle sanzioni, e con il pericoloso precedente delle mancate designazioni nella terza categoria calabrese da parte del comitato regionale dell'Aia. A seguire, il presidente della FIGC ha richiamato la presentazione del nuovo 'Progetto tecnico del calcio giovanile italiano', indicandolo quale grande obiettivo federale. Una progettualità educativo-sportiva che dovrà essere sostenuta anche da interventi governativi perché interessa un quarto della popolazione italiana nella fascia tra i 5 e i 12 anni di età.

Nelle sue informative, il segretario generale Brunelli ha reso partecipi i consiglieri che la Uefa ha intenzione di organizzare una competizione riservata al walking football, alla quale l'Italia è stata invitata a partecipare in virtù dell’expertise portato avanti dalla stessa FIGC e in particolare dalla Lega Nazionale Dilettanti. Brunelli ha poi informato l'imminente allocazione delle risorse rivenienti dal Fondo a destinazione vincolata (1.234 del 2021) a seguito della delibera dello stesso Consiglio dello scorso 19 dicembre la quasi totalità (circa 6,5 milioni di euro) è finalizzata direttamente o indirettamente allo sviluppo dei giovani, del calcio femminile e all'attività paralimpica.