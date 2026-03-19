Atalanta fuori dalla Champions, ecco come cambia la programmazione della 31^ di Serie A
L'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League ha ricadute anche sulla Serie A. Come annunciato a inizio marzo dalla Lega, la partita della Dea col Lecce passerà da sabato 4 aprile a lunedì 6 aprile alle ore 15. Parallelamente la sfida Udinese-Como, prevista sempre per il 6 aprile, sarà anticipata dalle 15 alle 12.30. Questa la nuova programmazione della 31^ giornata di Serie A:
31ª GIORNATA
04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Cagliari DAZN
04/04/2026 Sabato 18.00 Verona-Fiorentina DAZN
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese-Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa-Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter-Roma DAZN
06/04/2026 Lunedi 12.30 Udinese-Como DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Lecce-Atalanta DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.