Sampdoria, ancora percorsi si recupero per Abildgaard, Henderson e Malanca: il punto

Il momento della Sampdoria è più delicato che mai, e la gara di domenica contro l'Avellino sarà uno spartiacque importante per la stagione: subito dopo la sosta per le Nazionali, l'ultima del campionato in corso, e da li probabilmente si tracceranno i primi bilanci. A cominciare dal futuro della panchina blucerchiata. Al netto di questo, la squadra intanto ha proseguito la marcia di avvicinamento al match sotto la guida di Attilio Lombardo, e nel report giornaliero del club non è mancata la consueta nota all'infermeria:

"Sampdoria subito al lavoro a Bogliasco in vista della sfida con l’Avellino, in programma domenica al “Ferraris” (ore 17.15). Al “Mugnaini”, i calciatori maggiormente impiegati con la Carrarese hanno svolto sedute di scarico tra palestra e fisioterapia; lavoro atletico sul campo per gli altri blucerchiati disponibili. Percorsi di recupero per Oliver Abildgaard, Liam Henderson e Lorenzo Malanca; terapie per Dennis Hadzikadunic".

Come poi conclude il comunicato, "domani, venerdì, è in agenda una nuova seduta mattutina".