Krause saluta Michael Hartono: "Il suo impatto sarà ricordato nel tempo"
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Fra i protagonisti del mondo del calcio che hanno voluto mandare un messaggio di vicinanza al Como per la scomparsa di Michael Hartono c'è anche il presidente del Parma Kyle Krause, con l'imprenditore statunitense che ha scelto i propri social per salutare uno dei due azionisti di riferimento del club lariano:
"Le più profonde condoglianze alla famiglia Hartono e a ogni membro del Como per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. La sua leadership ha aiutato a guidare il club in un nuovo capitolo ed il suo impatto sarà ricordato", ha scritto il numero uno del Parma.
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