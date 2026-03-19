Assist, gol e salvezza più vicina: persino quella diretta. Insigne ha preso per mano il Pescara

Chiusa l'avventura al Toronto, e dopo sei mesi di inattività, Lorenzo Insigne decide di firmare con il Pescara, fanalino di coda del campionato di Serie B: è il 30 gennaio, e dopo 14 anni l'attaccante torna in Abruzzo, per cercare di contribuire alla salvezza della società abruzzese.

Per l'esordio c'è da attendere, Gorgone preferisce prima rimetterlo in sesto al 100%, ma il 10 febbraio, eccolo di nuovo in campo, nei minuti finale del match contro il Catanzaro, decisamente infausto per il Delfino. Quello che tutti sperano, accade poi il 1° marzo, perché il giocatore partenopeo, 5041 giorni dopo l'ultima volta, torna anche al gol con il Pescara, e lo fa alla prima gara da titolare, con la fascia al braccio; potrebbe mai finire qui? No, il gol è quello che serve ai suoi per battere una belva chiamata Palermo. Una di quelle sfide che potrebbe sembrare già scritta, ma non per Insigne. Da quel momento, una panchina contro il Frosinone, poi il gol al Bari - in un match chiave per la salvezza, vinto - e la serata di ieri, dove il classe 1991 è il vero matador: il Pescara batte 3-0 la Virtus Entella, e Insigne non solo segna, fa anche due assist. Insomma, incide in tutti i modi possibili e immaginabili. E i suoi riaprono il discorso salvezza; certo, la classifica parla ancora di ultimo posto, ma a soli due punti dalla salvezza diretta.

Ci si era chiesti se davvero bastasse Insigne per salvare il Pescara...il calcio è un gioco collettivo, sicuramente qualcosa è accaduto nel gruppo. Ma di quanto Insigne faccia la differenza, non c'è neppure bisogno di ribadirlo. I numeri vanno sì interpretati, ma parlano abbastanza chiaro.